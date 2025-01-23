Число пострадавших в ДТП в Волгоградской области детей выросло до 10

Фото: телеграм-канал "Регион 34|Администрация Волгоградской области"

Число детей, пострадавших в аварии с автобусом в Волгоградской области, выросло до 10, заявил председатель регионального комитета здравоохранения Анатолий Себелев в телеграм-канале администрации.

По его словам, 7 из пострадавших перенаправлены из районной больницы в медицинское учреждение в областном центре.

"Уже, по данным обследований, мы примем решение о дальнейшей либо эвакуации, либо оставим их на месте в Октябрьской центральной районной больнице", – сказал Себелев.

Председатель регионального комитате здравоохранения подчеркнул, что остальных детей врачи осматривают на дому.

Школьный автобус с 20 детьми перевернулся 23 января на трассе Волгоград – Котельниково – Сальск после столкновения с легковым автомобилем. В результате погиб один ребенок, еще восемь человек госпитализированы. Состояние мальчика 2015 года рождения оценивается как тяжелое, он находится в реанимации.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье об оказании небезопасных услуг, повлекшее по неосторожности смерть человека. Также создана следственно-оперативная группа, которая проверит условия перевозки школьников и даст правовую оценку соблюдению норм безопасности.