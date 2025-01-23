Два пострадавших в ДТП в Волгоградской области ребенка находятся в тяжелом состоянии

Фото: телеграм-канал "ГУ МВД России по Волгоградской области"

Два ребенка, пострадавших в аварии с автобусом в Волгоградской области, находятся в тяжелом состоянии, заявила уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова в телеграм-канале.

Еще пятеро детей в состоянии средней тяжести, медики оказывают им необходимую помощь.

"Запланировано проведение телемедицинской консультации со специалистами РДКБ имени Пирогова", – заявила омбудсмен.

Она также выразила соболезнования семье погибшего в результате аварии ребенка.

Школьный автобус с 20 детьми перевернулся 23 января на трассе Волгоград – Котельниково – Сальск после столкновения с легковым автомобилем. В результате погиб один ребенок, еще восемь человек госпитализированы. Состояние мальчика 2015 года рождения оценивается как тяжелое, он находится в реанимации.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье об оказании небезопасных услуг, повлекшее по неосторожности смерть человека. Также создана следственно-оперативная группа, которая проверит условия перевозки школьников и даст правовую оценку соблюдению норм безопасности.