Три машины столкнулись на Ленинградском шоссе в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Три машины столкнулись на Ленинградском шоссе в столице. Дептранс Москвы сообщает о происшествии в телеграм-канале.

Дорожная авария произошла в районе пересечения с Московской кольцевой автомобильной дорогой. На место ДТП приехали оперативные службы.

Автомобилистов предупреждают о затруднении движения в сторону центра. Водителей просят заранее прокладывать альтернативный маршрут.

Ранее на Варшавском шоссе в районе дома 152 корпуса 1 произошло ДТП с участием четырех автомобилей. Тогда движение было затруднено на протяжении трех километров. Кроме того, из-за аварии на пересечении шоссе Энтузиастов и Свободного проспекта задержались автобусы и электробусы маршрутов 20, 276, 645, 776 и 884.

