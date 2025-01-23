Два человека погибли в результате ДТП в подмосковной Истре

Фото: телеграм-канал "Подмосковная полиция"

Два человека погибли в результате аварии в городском округе Истра, сообщает пресс-служба главка МВД России по Подмосковью в телеграм-канале.

По предварительным данным, 23 января примерно в 15:00 на 40-м километре трассы М-9 "Балтия" 18-летний молодой человек без водительского удостоверения управлял автомобилем "ВАЗ" и столкнулся с машиной "Опель". От удара отечественная машина перевернулась и загорелась, а затем пламя перекинулось на иномарку. В результате ДТП водитель и 16-летний пассажир "ВАЗ" погибли.

Установление обстоятельств аварии и принятие процессуального решения взяла под контроль Истринская городская прокуратура.

Ранее два человека погибли и двое получили травмы в ДТП на Юго-Восточной хорде МСД. Авария произошла в районе дома 25 на Новохохловской улице. Предварительно, автомобилист наехал на мачту городского освещения, из-за чего машина загорелась.