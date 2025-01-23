ДТП с участием четырех авто произошло на Варшавском шоссе Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

На Варшавском шоссе произошло ДТП с участием четырех автомобилей. Об этом сообщает телеграм-канал столичного Дептранса.

Дорожная авария случилась в районе дома 152 к1. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.

В районе ДТП движение затруднено на три километра, на месте работают оперативные службы. В связи с этим водителей призвали выбирать пути объезда.

Также из-за аварии на пересечении шоссе Энтузиастов и Свободного проспекта задерживаются автобусы и электробусы маршрутов 20, 276, 645, 776 и 884. Они были временно изменены.

В начале января в ДТП с пятью автомобилями погиб мужчина 1958 года рождения. Машины столкнулись на 68-м километре внешней стороны МКАД. В результате ДТП движение оказалось затруднено на 3,5 километра.