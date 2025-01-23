Автомобиль опрокинулся в районе Лефортовского тоннеля в Москве

Фото: телеграм-канал "ДТП и ЧП МОСКВА и МО"

На Третьем транспортном кольце (ТТК), в районе Лефортовского тоннеля, опрокинулся автомобиль. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

На месте уже работают оперативные городские службы, которые устанавливают обстоятельства произошедшего и информацию о возможных пострадавших.

Из-за аварии движение на данном участке осуществляется по двум полосам из трех и затруднено на 2 километра. Водителей призвали выбирать пути объезда.

Ранее на Варшавском шоссе произошло ДТП с участием четырех автомобилей. Дорожная авария случилась в районе дома 152, корпуса 1. Из-за произошедшего движение было временно затруднено на три километра, однако затем его восстановили.

Еще одно ДТП произошло в городском округе Истра, где 18-летний молодой человек без водительских прав на автомобиле "ВАЗ" столкнулся с машиной "Опель". От удара отечественная машина перевернулась и загорелась, а затем пламя перекинулось на иномарку. В результате аварии водитель и 16-летний пассажир "ВАЗ" погибли.