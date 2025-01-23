Движение на Варшавском шоссе после массового ДТП восстановлено

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Движение транспорта на Варшавском шоссе после аварии с участием четырех автомобилей восстановлено. Об этом сообщает столичный Дептранс в телеграм-канале.

Уточняется, что автомобили вновь могут проезжать в привычном режиме в районе дома 152, корпуса 1.

Движение было затруднено из-за аварии на три километра. Также из-за ДТП на пересечении шоссе Энтузиастов и Свободного проспекта задерживались автобусы и электробусы маршрутов 20, 276, 645, 776 и 884. Они были временно изменены.

В начале января в ДТП с пятью автомобилями погиб мужчина 1958 года рождения. Машины столкнулись на 68-м километре внешней стороны МКАД. В результате ДТП движение оказалось затруднено на 3,5 километра.