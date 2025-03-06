Иномарка опрокинулась по вине водителя без прав в Приморье

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Иномарка, за рулем которой был 18-летний юноша без прав, опрокинулась в городе Артеме в Приморье, передает пресс-служба краевого УМВД РФ.

ДТП произошло в районе дома № 73 улицы Муравьиная Бухта. Приехавшие на место происшествия сотрудники Госавтоинспекции выяснили, что водитель Toyota Mark 2 не справился с управлением, вследствие чего и случилось опрокидывание авто.

Помимо водителя, в салоне находились двое его приятелей в возрасте 18 и 19 лет. Все трое были госпитализированы. При этом одного из них доставили в реанимационное отделение.

В ходе расследования полицейские также установили, что Toyota Mark 2 был снят с регистрационного учета. По факту произошедшего возбуждено административное расследование о нарушении правил ПДД.

Еще правоохранители назначили ряд экспертиз, в том числе химико-токсикологическую, чтобы установить состояние опьянения у водителя. Устанавливается степень тяжести вреда пострадавшим.

Ранее семь человек пострадали в результате столкновения автомобиля с дорожной опорой в Сочи. Авария произошла на федеральной трассе А-158, которая является дублером Курортного проспекта. По предварительным данным, водитель не справился с управлением и врезался в опору эстакады. В результате дорожное ограждение было снесено.

