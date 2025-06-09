Водитель мусоровоза насмерть сбил пожилую женщину в Старой Купавне

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Московской области"

Водитель мусоровоза насмерть сбил 61-летнюю женщину в Старой Купавне. Об этом сообщает пресс-служба подмосковной прокуратуры.

ДТП произошло примерно в 10:00 9 июня на улице Чкалова. По данным ведомства, водитель наехал на женщину, когда та пыталась обойти мусоровоз спереди. Пострадавшая была доставлена в больницу, однако позднее скончалась.

Ногинская городская прокуратура взяла на контроль выяснение всех обстоятельств случившегося, ход доследственной проверки и принятие по ее результатам процессуального решения.

Ранее ДТП с участием автобуса и пешехода произошло в Серпухове. По данным подмосковного МВД, на улице Центральной в поселке Пролетарском водитель автобуса сбил женщину 1963 года рождения. Выяснилось, что она вышла не на своей остановке, а затем побежала за отъезжающим транспортом и попала под его колеса.

