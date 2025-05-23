Женщина в Серпухове побежала за отъезжающим автобусом и попала под его колеса

Фото: телеграм-канал "Подмосковная полиция"

ДТП с участием автобуса и пешехода произошло в городском округе Серпухов, передает пресс-служба ГУ МВД РФ по Московской области.

Как выяснили правоохранители, около 19:05 по московскому времени на улице Центральной в поселке Пролетарский водитель автобуса сбил женщину 1963 года рождения. Она вышла не на своей остановке, а затем побежала за отъезжающим транспортом и попала под его колеса.

В результате пострадавшую доставили в больницу, уточнили в ведомстве.

Сейчас сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства случившегося. По итогам проверки будет принято решение в соответствии с законом.

Ранее в Зеленограде водитель "Газели" сбил пешехода при движении по тротуару задним ходом. Пострадавшая женщина была госпитализирована в тяжелом состоянии, она скончалась от полученных травм.

До этого на юге Москвы погиб пешеход. По данным столичной Госавтоинспекции, на улице Борисовские Пруды водитель автомобиля Mercedes сбил женщину, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

