Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

Мотоциклист насмерть сбил пешехода на юго-западе Москвы. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Инцидент произошел на пересечении проспекта Вернадского и улицы Кравченко. В пресс-службе столичной Госавтоинспекции уточнили, что на месте происшествия погибла женщина, которая переходила дорогу по регулируемому пешеходному переходу на красный светофор. В этот момент на нее наехал водитель на мотоцикле Yamaha.

В настоящий момент сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа выясняют все обстоятельства случившегося.

В связи с ДТП движение в сторону области оказалось затруднено. Водителям посоветовали выбирать альтернативные маршруты и попросили быть аккуратнее рядом с пешеходными переходами, снижать перед ними скорость и пропускать людей.

Ранее в Подмосковье задержали 60-летнего водителя, который сбил подростка. Инцидент произошел на 20-м километре трассы Чехов – Кресты.

Мужчина за рулем машины Opel наехал на питбайк, а после скрылся с места происшествия. В результате 17-летний подросток, который управлял мотоциклом, погиб. По факту произошедшего возбуждено дело о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспорта.