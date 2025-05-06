Водитель задержан после смертельного наезда на подростка в Подмосковье

Фото: телеграм-канал "Подмосковная полиция"

В Подмосковье задержан водитель, который наехал на машине на подростка. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Инцидент произошел 5 мая в 21:25 на 20-м километре трассы Чехов – Кресты. Мужчина за рулем машины Opel наехал на питбайк, а после скрылся с места происшествия. В результате 17-летний подросток, который управлял мотоциклом, погиб.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. В результате полиции удалось определить местонахождение злоумышленника и задержать его.

Сейчас 60-летний местный житель доставлен в отделение полиции для проведения следственных мероприятий.

Ранее байкер погиб после столкновения со столбом мачты освещения в городском округе Подольске. Инцидент произошел на 38-м километре трассы М-2 "Крым". Сотрудники Госавтоинспекции начали проверку, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законом.

