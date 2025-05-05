Трамвай сбил человека при переходе путей в неположенном месте в Строгине

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Трамвай № 30 сбил человека, переходившего пути в неположенном месте в Строгине. Об этом сообщили в пресс-службе Московского метрополитена.

ДТП произошло около 11:00 по московскому времени в районе остановки "Таллинская улица, 6". Пострадавший уже доставлен в медучреждение.

В настоящее время сотрудники ГИБДД работают над установлением всех причин произошедшего, указали в пресс-службе, добавив, что трамваи на Таллинской улице курсируют в обычном графике.

В связи с произошедшим столичный метрополитен призвал пешеходов проявлять осторожность вблизи трамвайных путей, напомнив о правилах перехода только в специально отведенных для этого местах и только после того, как будет ясно, что транспортное средство не приближается.

Ранее в Челябинске трамвай сбил двух пешеходов на перекрестке проспекта Победы и улицы Молдавской, когда они переходили дорогу на зеленый свет. Один из пострадавших был несовершеннолетним, его госпитализировали.

До этого травмы головы и ноги получил мотоциклист, попав в ДТП в центре Москвы. По данным СМИ, такси и два мотоцикла столкнулись друг с другом на улице Маросейке в районе дома 11/4, строения 1.

