Женщина погибла в результате ДТП с "Газелью" в Зеленограде

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

В Зеленограде женщина погибла после наезда "Газели". Об этом сообщает прокуратура Москвы в своем телеграм-канале.

Водитель сбил пешехода при движении по тротуару задним ходом. В результате пострадавшая женщина была госпитализирована в тяжелом состоянии, однако скончалась от полученных травм.

Прокуратура Зеленоградского административного округа взяла на контроль ход и результаты процессуальной проверки по факту ДТП.

Ранее один человек погиб в результате аварии на северо-востоке Москвы. На внутренней стороне Северо-Восточной хорды (СВХ) столкнулись грузовик и "Газель". В результате водитель последнего транспортного средства скончался на месте ДТП.

До этого на юге Москвы погиб пешеход. По данным столичной Госавтоинспекции, на улице Борисовские Пруды водитель автомобиля Mercedes сбил женщину, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.