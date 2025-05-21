Движение было затруднено на Новокуркинском шоссе из-за аварии

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ДТП произошло на Новокуркинском шоссе. Об аварии в районе дома № 1 сообщил московский департамент транспорта в телеграм-канале

По информации ведомства, на месте ДТП работают оперативные службы столицы. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших устанавливаются. По сообщениям телеграм-каналов, там загорелся автобус, пожар потушен.

Информацию позднее подтвердили в Дептрансе, уточнив, что это был областной маршрут АО "Мострансавто". Автобус 833 Станция Павшино – Станция Опалиха ехал без пассажиров.

Движение в сторону Подмосковья было перекрыто и затруднено на 1,8 километра. Водителей просили объезжать проблемный участок.

Ранее на юге Москвы в ДТП погибла женщина-пешеход. Авария произошла на улице Борисовские Пруды. Водитель Mercedes-Benz наехал на женщину, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Пострадавшая от полученных травм погибла на месте.