Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

21 мая, 18:51 (обновлено 21.05.2025 21:17)

Происшествия

Движение было затруднено на Новокуркинском шоссе из-за аварии

Видео: Москва 24

ДТП произошло на Новокуркинском шоссе. Об аварии в районе дома № 1 сообщил московский департамент транспорта в телеграм-канале.

По информации ведомства, на месте ДТП работают оперативные службы столицы. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших устанавливаются. По сообщениям телеграм-каналов, там загорелся автобус, пожар потушен.

Информацию позднее подтвердили в Дептрансе, уточнив, что это был областной маршрут АО "Мострансавто". Автобус 833 Станция Павшино – Станция Опалиха ехал без пассажиров.

Движение в сторону Подмосковья было перекрыто и затруднено на 1,8 километра. Водителей просили объезжать проблемный участок.

Ранее на юге Москвы в ДТП погибла женщина-пешеход. Авария произошла на улице Борисовские Пруды. Водитель Mercedes-Benz наехал на женщину, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Пострадавшая от полученных травм погибла на месте.

Читайте также


происшествияДТПгород

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика