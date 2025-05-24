Смертельное ДТП произошло в Северо-Западном тоннеле в Москве

Серьезная авария случилась в Северо-Западном тоннеле в столице. О происшествии сообщили Москве 24 очевидцы ДТП.

В результате столкновения легковой автомобиль получил серьезные повреждения, его водитель скончался на месте. Пока остается неясным точное количество участников ДТП. Обстоятельства аварии устанавливаются.

Ранее автобус выехал на встречную полосу и врезался в грузовик в Балашихе. По данным МВД, участники ДТП пока не обращались за медпомощью. Сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства случившегося.

Еще одно ДТП произошло до этого в Зеленограде, где женщина погибла после наезда "Газели". Водитель сбил пешехода при движении по тротуару задним ходом. В результате пострадавшая женщина была госпитализирована в тяжелом состоянии, однако скончалась от полученных травм.