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02:17

Транспорт

Движение на трассе М-12 возобновлено после ДТП

Фото: телеграм-канал "Автодор"

Движение на 65 километре трассы М-12 "Восток" в направлении Владимира возобновлено после произошедшего здесь ДТП. Об этом сообщается в телеграм-канале компании "Автодор".

Отмечается, что плата за проезд по участку с затором взиматься не будет. Владельцам транспондеров средства вернутся обратно на счет.

Микроавтобус и два легковых автомобиля столкнулись на 68-м километре трассы М-12 вечером 23 мая. Машины ехали в попутном направлении. В результате ДТП 10 человек получили травмы, двое погибли – женщина и ребенок.

По факту ДТП возбудили уголовное дело, устанавливаются все обстоятельства случившегося. Предварительно, авария могла произойти по вине водителя микроавтобуса, который вовремя не заметил другую машину, стоявшую на дороге.

Женщина и ребенок погибли в ДТП с микроавтобусом на трассе М-12 в Подмосковье

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