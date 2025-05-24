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Происшествия

Восемь пострадавших в ДТП на трассе М-12 доставлены в больницы

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Московской области"

Восемь пострадавших в результате ДТП с микроавтобусом на трассе М-12 "Восток" в Подмосковье доставлены в медучреждения. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на Минздрав Московской области.

В ведомстве добавили, что еще двое постравдавших после осмотра врачей отказались от госпитализации.

ДТП с участием микроавтобуса и двух легковых автомобилей произошло на 68-м километре трассы М-12 вечером 23 мая. Все участники аварии ехали в попутном направлении. В результате столкновения погибли женщина и ребенок.

По факту ДТП возбудили уголовное дело, устанавливаются все обстоятельства случившегося. Предварительно, авария могла произойти по вине водителя микроавтобуса, который вовремя не заметил другую машину, стоявшую на дороге.

Женщина и ребенок погибли в ДТП с микроавтобусом на трассе М-12 в Подмосковье

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