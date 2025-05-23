Автомобиль сбил женщину с двумя детьми в Дагестане

Фото: телеграм-канал "КАЙФ Дагестана / новости Дагестана, Махачкалы"

Автомобиль сбил 56-летнюю женщину и двух ее внучек в возрасте 4 и 6 лет на пешеходном переходе в городе Хасавюрт в Дагестане. Пострадавших госпитализировали, сообщается в телеграм-канале МВД республики.

По данным ведомства, инцидент произошел около 08:00 23 мая на улице Датуева. Местный житель, управляя машиной GAC GS8, совершил наезд на трех человек, которые переходили дорогу по пешеходному переходу. В результате женщина и ее внучки получили травмы различной степени тяжести.

Пострадавших детей экстренно доставили в Махачкалу санавиацией.

Ранее в Зеленограде водитель "Газели" сбил пешехода при движении по тротуару задним ходом. Пострадавшая женщина была госпитализирована в тяжелом состоянии, она скончалась от полученных травм.

До этого на юге Москвы погиб пешеход. По данным столичной Госавтоинспекции, на улице Борисовские Пруды водитель автомобиля Mercedes сбил женщину, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

