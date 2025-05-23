23 мая, 23:14Происшествия
Пострадавших в ДТП на трассе М-12 эвакуируют в больницы Подмосковья
Фото: телеграм-канал "Подмосковная полиция"
Пострадавших в результате аварии с микроавтобусом на трассе М-12 "Восток" в Подмосковье эвакуируют в федеральные медицинские центры и больницы Московской области. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на помощника министра здравоохранения РФ Алексея Кузнецова.
Он уточнил, что к месту ДТП направили вертолет санитарной авиации. На месте также работают 13 бригад скорой помощи и службы медицины катастроф.
Предварительно, авария могла произойти по вине водителя микроавтобуса, который вовремя не заметил другую машину, сообщили агентству в оперативных службах.
"Он не заметил стоящую в его полосе движения неисправную машину и не принял мер для предотвращения столкновения, хотя мог и должен был предвидеть подобную ситуацию и принять соответствующие меры: применить экстренное торможение или объехать стоящий автомобиль", – сообщил собеседник издания.
Правоохранители выяснят, не был ли водитель микроавтобуса в состоянии опьянения и не нарушил ли он скоростной режим. Кроме того, проверят и действия водителя стоявшей машины, которая, предварительно, остановилась из-за неисправности.
Микроавтобус и два легковых автомобиля столкнулись на 68-м километре трассы М-12 вечером 23 мая. Машины ехали в попутном направлении. В результате ДТП 10 человек получили телесные повреждения, двое погибли – женщина и ребенок.
Сотрудники Госавтоинспекции работают на месте происшествия для выяснения всех обстоятельств аварии. Следователями возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ. Ногинская городская прокуратура контролирует установление обстоятельств смертельной аварии.
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