Пострадавших в ДТП на трассе М-12 эвакуируют в больницы Подмосковья

Фото: телеграм-канал "Подмосковная полиция"

Пострадавших в результате аварии с микроавтобусом на трассе М-12 "Восток" в Подмосковье эвакуируют в федеральные медицинские центры и больницы Московской области. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на помощника министра здравоохранения РФ Алексея Кузнецова.

Он уточнил, что к месту ДТП направили вертолет санитарной авиации. На месте также работают 13 бригад скорой помощи и службы медицины катастроф.

Предварительно, авария могла произойти по вине водителя микроавтобуса, который вовремя не заметил другую машину, сообщили агентству в оперативных службах.

"Он не заметил стоящую в его полосе движения неисправную машину и не принял мер для предотвращения столкновения, хотя мог и должен был предвидеть подобную ситуацию и принять соответствующие меры: применить экстренное торможение или объехать стоящий автомобиль", – сообщил собеседник издания.

Правоохранители выяснят, не был ли водитель микроавтобуса в состоянии опьянения и не нарушил ли он скоростной режим. Кроме того, проверят и действия водителя стоявшей машины, которая, предварительно, остановилась из-за неисправности.

Микроавтобус и два легковых автомобиля столкнулись на 68-м километре трассы М-12 вечером 23 мая. Машины ехали в попутном направлении. В результате ДТП 10 человек получили телесные повреждения, двое погибли – женщина и ребенок.

Сотрудники Госавтоинспекции работают на месте происшествия для выяснения всех обстоятельств аварии. Следователями возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ. Ногинская городская прокуратура контролирует установление обстоятельств смертельной аварии.