Женщина и ребенок погибли в ДТП с микроавтобусом на трассе М-12 в Подмосковье

Женщина и ребенок погибли в ДТП с микроавтобусом на трассе М-12 "Восток" в Ногинске, передает пресс-служба ГСУ Следственного комитета России по Московской области.

Микроавтобус и два легковых автомобиля столкнулись на 68-м километре трассы. Машины ехали в попутном направлении, уточнили в пресс-службе ГУ МВД России по Подмосковью. В результате ДТП 10 человек получили телесные повреждения.

Сотрудники Госавтоинспекции работают на месте происшествия для выяснения всех обстоятельств аварии. Следователями возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ. Ногинская городская прокуратура контролирует установление обстоятельств смертельной аварии.

Еще одно ДТП немногим ранее произошло в подмосковной Балашихе. Там водитель автобуса выехал на встречную полосу, после чего врезался в грузовик. При этом участники аварии за медпомощью не обращались.

До этого два пассажира автобуса № 642 пострадали в результате ДТП в столичном районе Коньково. По предварительным данным, водитель автомобиля внезапно затормозил, из-за чего общественный транспорт также был вынужден применить экстренное торможение для предотвращения столкновения. В результате в салоне автобуса упали два пассажира. Их госпитализировали.

