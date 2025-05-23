Фото: телеграм-канал "Госавтоинспекция Московской области"

Автобус врезался в грузовик в Балашихе. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Подмосковью.

Авария произошла в среду, 23 мая, примерно в 12:20 возле одного из жилых домов, который находится на Балашихинском шоссе. По данным ведомства, мужчина 1997 года рождения, который управлял автобусом, выехал на встречную полосу и врезался в грузовик.

В подмосковном МВД уточнили, что участники ДТП пока не обращались за медпомощью. Сейчас сотрудники Госавтоинспекции проводят мероприятия, в рамках которых выяснят все обстоятельства случившегося. По результатам проверки будет принято решение в порядке, предусмотренном законом.

В свою очередь, пресс-служба подмосковной прокуратуры заявила, что пассажиры автобуса не пострадали. Грузовик же, по предварительным данным, перевозил бочки с маслом.

Ведомство планирует взять на контроль выявление всех обстоятельств аварии, а также дать оценку соблюдению перевозчиком требований федерального законодательства о безопасности дорожного движения.

Ранее два пассажира автобуса № 642 пострадали в результате ДТП в столичном районе Коньково. По предварительным данным, водитель автомобиля внезапно затормозил, из-за чего общественный транспорт также был вынужден применить экстренное торможение для предотвращения столкновения. В результате в салоне автобуса упали два пассажира. Их госпитализировали.

