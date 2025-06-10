Один человек пострадал в аварии на Северо-Восточной хорде

Фото: телеграм-канал "Госавтоинспекция Москвы"

Один человек пострадал в ДТП с участием шести автомобилей на Северо-Восточной хорде в районе Измайловского шоссе. Об этом сообщает столичное управление Госавтоинспекции в своем телеграм-канале.

Сотрудники ГАИ устанавливают все обстоятельства произошедшего и оперативно оформляют аварию для скорейшего освобождения проезжей части. В настоящий момент движение в районе ДТП затруднено.

Авария на СВХ в районе дома 71 по Измайловскому шоссе произошла утром 10 июня. На месте ЧП работают оперативные службы города.

Ранее на Перовской эстакаде в Москве столкнулись автомобиль и мотоцикл. Авария повлияла на транспортный поток, наблюдались трудности в движении в направлении шоссе Энтузиастов.