Шесть автомобилей столкнулись на СВХ в районе Измайловского шоссе

Фото: телеграм-канал "ДТП и ЧП МОСКВА и МО"

На Северо-Восточной хорде в Москве произошло ДТП с участием шести автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Машины столкнулись в районе дома 71 по Измайловскому шоссе, сейчас на месте ЧП работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.

Водителей также предупреждают, что из-за ДТП движение затруднено на 1,5 километра.

Ранее на Перовской эстакаде в Москве столкнулись автомобиль и мотоцикл. Авария повлияла на транспортный поток, наблюдались трудности в движении в направлении шоссе Энтузиастов.

До этого проблематично было проехать по Ярославском шоссе в районе дома 5 из-за ДТП. По данным Дептранса, там столкнулись два автомобиля. На месте аварии также работали оперативные службы.