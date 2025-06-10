10 июня, 10:14Происшествия
Шесть автомобилей столкнулись на СВХ в районе Измайловского шоссе
Фото: телеграм-канал "ДТП и ЧП МОСКВА и МО"
На Северо-Восточной хорде в Москве произошло ДТП с участием шести автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.
Машины столкнулись в районе дома 71 по Измайловскому шоссе, сейчас на месте ЧП работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.
Водителей также предупреждают, что из-за ДТП движение затруднено на 1,5 километра.
Ранее на Перовской эстакаде в Москве столкнулись автомобиль и мотоцикл. Авария повлияла на транспортный поток, наблюдались трудности в движении в направлении шоссе Энтузиастов.
До этого проблематично было проехать по Ярославском шоссе в районе дома 5 из-за ДТП. По данным Дептранса, там столкнулись два автомобиля. На месте аварии также работали оперативные службы.
В Татарстане столкнулись иномарка и грузовик