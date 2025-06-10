Улицы перекрыли в центре Москвы

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10 июня, 10:14

Происшествия

Шесть автомобилей столкнулись на СВХ в районе Измайловского шоссе

Фото: телеграм-канал "ДТП и ЧП МОСКВА и МО"

На Северо-Восточной хорде в Москве произошло ДТП с участием шести автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Машины столкнулись в районе дома 71 по Измайловскому шоссе, сейчас на месте ЧП работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.

Водителей также предупреждают, что из-за ДТП движение затруднено на 1,5 километра.

Ранее на Перовской эстакаде в Москве столкнулись автомобиль и мотоцикл. Авария повлияла на транспортный поток, наблюдались трудности в движении в направлении шоссе Энтузиастов.

До этого проблематично было проехать по Ярославском шоссе в районе дома 5 из-за ДТП. По данным Дептранса, там столкнулись два автомобиля. На месте аварии также работали оперативные службы.

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