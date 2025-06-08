Автомобиль влетел в подъезд жилого дома в подмосковных Мытищах

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Легковой автомобиль влетел в подъезд многоквартирного жилого дома в районе ЖК "Императорские Мытищи". О происшествии сообщили Москве 24 очевидцы.

По их словам, эта машина участвовала в гонке с другим авто. В какой-то момент водитель на высокой скорости задел колесом бордюр, автомобиль перевернулся и влетел в дом. Предварительно, в результате аварии никто серьезно не пострадал.

Ранее автомобиль въехал в торговый центр в Краснодаре. Водитель машины Nissan на регулируемом перекрестке проехал на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с автомобилем Kia.

В результате Nissan наехал на бордюрный камень, а затем въехал в металлическую опору с дорожным знаком. Вторая иномарка наехала на бордюр, после чего врезалась в здание торгового центра "Галерея".

Еще одно ДТП случилось на Кутузовском проспекте в Москве, в районе съезда на Рублевское шоссе. Здесь столкнулись автомобиль и мотоцикл. Из-за аварии движение в этом районе было затруднено, однако позже его восстановили.