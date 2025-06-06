Число пострадавших в ДТП с автобусом под Хабаровском выросло до 22

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Хабаровского края"

Количество пострадавших в аварии с автобусом в Хабаровском крае увеличилось до 22. Об этом в беседе с ТАСС сообщил главврач краевой клинической больницы имени О. В. Владимирцева Александр Калашников.

"Семерых детей госпитализировали в нашу больницу, 14 – в детскую краевую больницу, одна женщина отпущена на амбулаторное лечение", – уточнил собеседник агентства.

Авария произошла на улице Молодежной в селе Воронежское-2, когда автобус вез детей на экскурсию в зоосад "Приамурский". Предварительно, транспортное средство опрокинулось из-за отказа тормозной системы. Всего в салоне автобуса было 30 несовершеннолетних.

Обстоятельства ДТП выясняют сотрудники ГАИ и следственно-оперативной группы. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.