Семь детей пострадали в ДТП с автобусом в Хабаровском крае

Фото: телеграм-канал "Госавтоинспекция Хабаровского края"

Семь детей пострадали при опрокидывании автобуса в Хабаровском крае, их госпитализировали. Информация о ДТП появилась в телеграм-канале региональной Госавтоинспекции.

Авария произошла на улице Молодежной в селе Воронежское-2. Автобус вез детей на экскурсию в зоосад "Приамурский". Предварительно, опрокидывание произошло из-за отказа тормозной системы.

Всего в салоне автобуса было 30 детей. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативной группы, который выясняют более точные обстоятельства ДТП.

Ранее автомобиль протаранил забор детского сада в селе Троицкое в Омской области. В момент случившегося на площадке детсада никого не было. По предварительным данным, ДТП произошло из-за плохого самочувствия водителя.

Еще одно ДТП произошло в дагестанском Кизляре, где автомобиль на высокой скорости сбил 30-летнюю женщину с девятимесячным ребенком на руках. По данным Госавтоинспекции, пострадавшая переходила дорогу вне зоны пешеходного перехода.