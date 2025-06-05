Машина сбила женщину с младенцем в Дагестане

Фото: телеграм-канал "Госавтоинспекция Дагестана"

В дагестанском Кизляре автомобиль на высокой скорости сбил 30-летнюю женщину с девятимесячным ребенком на руках. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции республики.

ДТП произошло на улице 40 лет Дагестана. В ГАИ отметили, что женщину сбил 21-летний житель Кизлярского района на Hyundai Solaris. В результате женщина и ее ребенок были госпитализированы.

По данным ведомства, пострадавшая переходила дорогу вне зоны пешеходного перехода.

Ранее в Кунашакском районе Челябинской области в результате ДТП погиб грудной ребенок. ЧП произошло утром 2 июня на 14-м километре автодороги Кунашак – Сары – подъезд к городу Екатеринбургу. Предварительно установлено, что ВАЗ-211440 столкнулся с грузовиком ГАЗ-330227.

В результате были ранены водитель легкового автомобиля и две его пассажирки. Грудной ребенок, находившийся в легковушке, скончался в больнице. Ни водитель, ни женщина с ребенком не были пристегнуты ремнями безопасности, рассказали в Госавтоинспекции.