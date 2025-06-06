Число пострадавших детей в ДТП с автобусом у Хабаровска увеличилось до 12

Фото: телеграм-канал "Госавтоинспекция Хабаровского края"

Количество пострадавших детей в результате опрокидывания автобуса в селе Воронежское-2 в Хабаровском крае достигло 12. Кроме того, в больницу доставлены двое взрослых. Об этом сообщили в телеграм-канале СУ СК РФ по региону.

В ведомстве уточнили, что жизни пострадавших ничего не угрожает. Вместе с тем степень причинения вреда здоровью устанавливается.

Следователи также осмотрели место аварии. По факту случившегося возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

ДТП произошло на улице Молодежной. Автобус вез детей на экскурсию в зоосад "Приамурский". Предварительно, из-за отказа тормозной системы транспорт опрокинулся.

Всего в салоне автобуса было 30 детей, изначально сообщалось о семерых пострадавших. Сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативной группы выясняют более точные обстоятельства аварии.