Несколько автомобилей столкнулись на Новорижском шоссе

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Несколько машин столкнулись в левой полосе Новорижского шоссе в столичном районе Кунцево. Об этом сообщает пресс-служба Дептранса Москвы.

На месте задействованы оперативные службы города. Обстоятельства ДТП и сведения о пострадавших выясняются.

В департаменте предупредили, что движение в районе аварии затруднено. В связи с этим автомобилистов попросили выбирать альтернативные маршруты.

Ранее две девочки погибли в ДТП на трассе МБК – Кладьково – Берендино возле подмосковной деревни Потаповское в Воскресенском районе. По данным МВД, водитель, находясь за рулем автомобиля Lada в состоянии алкогольного опьянения, потерял управление над транспортным средством и съехал в кювет. Затем машина опрокинулась.

В результате две девочки 2012 года рождения скончались, а их сестра и отец были госпитализированы. По факту ДТП возбуждено уголовное дело о нарушении ПДД и эксплуатации транспортных средств.

