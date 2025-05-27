Один человек погиб в результате массового ДТП в Ленинградской области

Фото: телеграм-канал Mash на Мойке

Один человек погиб, еще 12 пострадали в результате ДТП с автобусом в Ленинградской области. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по региону.

По предварительной информации, на Сланцевском шоссе в Кингисеппском районе Ленинградской области пассажирский автобус столкнулся с грузовой "Газелью" и легковым автомобилем. Обстоятельства ДТП выясняются.

Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

Ранее 14 человек пострадали в результате столкновения двух грузовиков и автобуса в Воронежской области. Водитель рейсового MAN ехал из Ельца в Воронеж, однако, не выдержав безопасную дистанцию, столкнулся с грузовиком Dongfeng, который в свою очередь врезался в "КамАЗ".

Также три человека погибли в результате ДТП с участием двух легковых автомобилей в Орловском районе Ростовской области. Водитель Volkswagen Polo не уступил дорогу Lada Vesta, которая ехала по главной дороге во встречном направлении, после чего и произошло столкновение.