Несколько автомобилей столкнулись на внутренней стороне 96-го км МКАД

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Несколько автомобилей столкнулись на внутренней стороне 96-го километра МКАД, в районе съезда № 93А. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

На месте происшествия работают оперативные службы города. Обстоятельства аварии и информация о пострадавших уточняются.

Движение в районе ДТП затруднено на 3,7 километра, водителей призвали выбирать альтернативные маршруты.

Ранее машина загорелась на Юго-Восточной хорде недалеко от улицы Пушкина, дома 2. Информация о пострадавших не поступала, движение транспорта осуществлялось по двум полосам из трех.

До этого авария произошла в Северо-Западном тоннеле. В результате легковушка получила серьезные повреждения, а ее водитель скончался на месте. Точное количество участников ДТП не называлось.