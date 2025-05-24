Агентство "Москва": автобус и бетономешалка столкнулись на западе столицы

24 мая, 16:16 (обновлено 24.05.2025 17:36)Происшествия
Фото: телеграм-канал "Кунцево и Крылатское 24/7 • ЗАО"
Автобус и бетономешалка столкнулись на улице Гвардейской на западе Москвы. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник.
По его данным, авария произошла с участием автобуса № 259. В результате два человека, которые находились в нем, пострадали.
Столичный Дептранс, в свою очередь, сообщил, что ДТП с участием грузового автомобиля и автобуса № 259 маршрута коммерческого перевозчика ООО "Стартранс" случилось около 14:10 24 мая на улице Маршала Неделина.
По предварительной информации, водитель грузовика при движении задним ходом не убедился в безопасности и столкнулся с автобусом. Транспортное ведомство уточнило, что авария обошлась без пострадавших.
Причины происшествия устанавливают сотрудники Госавтоинспекции.
Ранее двое подростков погибли в результате ДТП в Мари-Турекском районе республики Марий Эл. Авария случилась на трассе Мари-Турек – Мари-Билямор. Предварительно, водитель ВАЗ-2115, не выбрав безопасную дистанцию, столкнулся с двигавшимся впереди мопедом.
До этого в Электростали девушка-водитель сбила подростка, пересекающего на велосипеде нерегулируемый пешеходный переход. В результате произошедшего несовершеннолетний получил повреждения. Он был госпитализирован.
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