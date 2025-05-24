Агентство "Москва": автобус и бетономешалка столкнулись на западе столицы

Фото: телеграм-канал "Кунцево и Крылатское 24/7 • ЗАО"

Автобус и бетономешалка столкнулись на улице Гвардейской на западе Москвы. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник.

По его данным, авария произошла с участием автобуса № 259. В результате два человека, которые находились в нем, пострадали.

Столичный Дептранс, в свою очередь, сообщил, что ДТП с участием грузового автомобиля и автобуса № 259 маршрута коммерческого перевозчика ООО "Стартранс" случилось около 14:10 24 мая на улице Маршала Неделина.

По предварительной информации, водитель грузовика при движении задним ходом не убедился в безопасности и столкнулся с автобусом. Транспортное ведомство уточнило, что авария обошлась без пострадавших.

Причины происшествия устанавливают сотрудники Госавтоинспекции.

Ранее двое подростков погибли в результате ДТП в Мари-Турекском районе республики Марий Эл. Авария случилась на трассе Мари-Турек – Мари-Билямор. Предварительно, водитель ВАЗ-2115, не выбрав безопасную дистанцию, столкнулся с двигавшимся впереди мопедом.

До этого в Электростали девушка-водитель сбила подростка, пересекающего на велосипеде нерегулируемый пешеходный переход. В результате произошедшего несовершеннолетний получил повреждения. Он был госпитализирован.

