Два подростка погибли при столкновении авто с мопедом в Марий Эл

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Двое подростков погибли в результате ДТП в Мари-Турекском районе республики Марий Эл. Об этом сообщается в телеграм-канале региональной Госавтоинспекции.

Авария случилась вечером 23 мая на трассе Мари-Турек – Мари-Билямор. Предварительно, водитель ВАЗ-2115, не выбрав безопасную дистанцию, столкнулся с двигавшимся впереди мопедом. В результате на месте скончались 16-летний водитель мопеда и его 17-летняя пассажирка.

Сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа работают на месте происшествия.

Ранее автомобиль сбил 56-летнюю женщину и двух ее внучек в возрасте 4 и 6 лет на пешеходном переходе в городе Хасавюрт в Дагестане. Пострадавших госпитализировали.

Несколькими днями до этого в Электростали девушка-водитель сбила подростка, пересекающего на велосипеде нерегулируемый пешеходный переход. В результате произошедшего несовершеннолетний получил повреждения. Он был госпитализирован.