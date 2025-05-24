24 мая, 12:18Происшествия
В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших в ДТП в Подмосковье
Фото: телеграм-канал "ГСУ СК России по Московской области"
В больницах Московской области, Москвы и федеральных медцентров Минздрава сейчас находятся девять пострадавших в результате аварии с микроавтобусом в Подмосковье. Об этом рассказал помощник главы Минздрава Алексей Кузнецов, передает ТАСС.
"Состояние одного из пострадавших врачи оценивают как тяжелое, восемь пациентов – в состоянии средней тяжести", – отметил помощник главы Минздрава.
По его словам, все пострадавшие получают необходимую медпомощь в полном объеме. Также Кузнецов подчеркнул, что работу врачей координирует Федеральный центр медицины катастроф Минздрава России.
Микроавтобус и два легковых автомобиля столкнулись на 68-м километре трассы М-12 "Восток" вечером 23 мая. Машины ехали в попутном направлении.
По предварительным данным, ДТП могло произойти по вине водителя микроавтобуса, который вовремя не заметил стоящую в его полосе движения неисправную машину и не принял мер для предотвращения столкновения. Его арестовали в рамках уголовного дела о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц.
При этом правоохранители также проверят действия автомобилиста, чья машина остановилась из-за неисправности.
Микроавтобус с детьми перевернулся на трассе М-12 в Подмосковье