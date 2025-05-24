В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших в ДТП в Подмосковье

Фото: телеграм-канал "ГСУ СК России по Московской области"

В больницах Московской области, Москвы и федеральных медцентров Минздрава сейчас находятся девять пострадавших в результате аварии с микроавтобусом в Подмосковье. Об этом рассказал помощник главы Минздрава Алексей Кузнецов, передает ТАСС.

"Состояние одного из пострадавших врачи оценивают как тяжелое, восемь пациентов – в состоянии средней тяжести", – отметил помощник главы Минздрава.

По его словам, все пострадавшие получают необходимую медпомощь в полном объеме. Также Кузнецов подчеркнул, что работу врачей координирует Федеральный центр медицины катастроф Минздрава России.

Микроавтобус и два легковых автомобиля столкнулись на 68-м километре трассы М-12 "Восток" вечером 23 мая. Машины ехали в попутном направлении.

По предварительным данным, ДТП могло произойти по вине водителя микроавтобуса, который вовремя не заметил стоящую в его полосе движения неисправную машину и не принял мер для предотвращения столкновения. Его арестовали в рамках уголовного дела о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц.

При этом правоохранители также проверят действия автомобилиста, чья машина остановилась из-за неисправности.