Задержан водитель микроавтобуса, попавший в ДТП в подмосковном Ногинске

Фото: телеграм-канал "ГСУ СК России по Московской области"

Водитель микроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter 2, который столкнулся с автомобилями LADA Largus и Audi в подмосковном Ногинске, задержан. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по региону.

В ведомстве уточнили, что мужчина задержан в рамках уголовного дела о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц.

По данным подмосковного СК, в результате аварии двое пассажиров автомобиля LADA Largus погибли на месте, в том числе 9-летний ребенок. Также были травмированы и доставлены в больницу 8 пассажиров микроавтобуса.

Сейчас следователи и криминалисты проводят допросы и осматривают место происшествия, а также устанавливают все обстоятельства аварии. Кроме того, ими назначены судебно-медицинские и автотехническая судебные экспертизы.

Микроавтобус и два легковых автомобиля столкнулись на 68-м километре трассы М-12 "Восток" вечером 23 мая. Машины ехали в попутном направлении. Следователи сперва возбудили дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".

По предварительным данным, ДТП могло произойти по вине водителя микроавтобуса, который вовремя не заметил стоящую в его полосе движения неисправную машину и не принял мер для предотвращения столкновения. При этом правоохранители проверят действия автомобилиста, чья машина остановилась из-за неисправности.

