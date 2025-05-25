ДТП с двумя грузовиками и несколькими авто произошло на 52-м км МКАД

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Авария с участием двух грузовых и нескольких легковых автомобилей случилась на 52-м километре внешней стороны МКАД. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

На место уже прибыли городские оперативные службы, которые уточняют обстоятельства произошедшего и информацию о возможных пострадавших.

Какое-то время движение в районе ДТП было затруднено, однако сейчас оно уже полностью восстановлено.

Ранее водитель автомобиля каршеринга насмерть сбил ребенка в центре Москвы. ДТП произошло на Семеновской набережной в районе дома 3/1, корпус 4. Каршеринг совершил наезд на ребенка, который пересекал проезжую часть на механическом самокате на запрещающий сигнал светофора.

Еще одна авария произошла на улице Гвардейской на западе Москвы, где столкнулись автобус и бетономешалка. Авария произошла с участием автобуса № 259. В результате два человека, которые находились в нем, пострадали.