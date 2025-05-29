Улицы в центре Москвы перекроют 31 мая и 1 июня

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

29 мая, 10:19

Происшествия

СК возбудил уголовное дело по факту гибели двух девочек в ДТП в Подмосковье

Фото: телеграм-канал "ГСУ СК России по Московской области"

Следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств после аварии в Подмосковье, в результате которой погибли две девочки 2012 года рождения. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на пресс-службу ГСУ СК РФ по региону.

ДТП произошло вечером в среду, 28 мая, на трассе МБК – Кладьково – Берендино, которая расположена неподалеку от деревни Потаповское в Воскресенском районе. По данным МВД, мужчина, находясь в нетрезвом состоянии за рулем машины Lada, не справился с управлением и съехал в кювет, после чего авто опрокинулось.

В результате происшествия две девочки скончались, а их сестра и отец были доставлены в больницу, где им оказывается необходимая медпомощь. В ближайшее время водителя привезут в отделение для проведения следственных мероприятий.

Ранее один человек погиб, еще 12 пострадали в результате ДТП в Ленинградской области. По данным регионального СК, на Сланцевском шоссе в Кингисеппском районе пассажирский автобус столкнулся с грузовой "Газелью" и легковым автомобилем. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".

Авария произошла на Варшавском шоссе в Москве

Читайте также


происшествияДТП

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика