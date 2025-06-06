Движение затруднено на Ярославском шоссе из-за ДТП

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Движение транспорта затруднено на Ярославском шоссе в районе дома 5 из-за аварии. Об этом сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

По данным ведомства, столкнулись два автомобиля. На месте ДТП работают оперативные службы. Обстоятельства случившегося и информация о пострадавших уточняются, водителей призвали выбирать пути объезда.

Ранее машина загорелась на внешней стороне Третьего транспортного кольца (ТТК). ЧП произошло в районе выезда из Гагаринского тоннеля, из-за чего движение транспорта было затруднено на два километра. На месте работали оперативные службы, о пострадавших информация не поступала.

До этого легковушка и мотоцикл столкнулись на внешней стороне 103-го километра МКАД. Движение в районе аварии было затруднено на три километра.