06 июня, 08:38Происшествия
Движение затруднено на Ярославском шоссе из-за ДТП
Фото: 123RF/bilanol
Движение транспорта затруднено на Ярославском шоссе в районе дома 5 из-за аварии. Об этом сообщила пресс-служба столичного Дептранса.
По данным ведомства, столкнулись два автомобиля. На месте ДТП работают оперативные службы. Обстоятельства случившегося и информация о пострадавших уточняются, водителей призвали выбирать пути объезда.
Ранее машина загорелась на внешней стороне Третьего транспортного кольца (ТТК). ЧП произошло в районе выезда из Гагаринского тоннеля, из-за чего движение транспорта было затруднено на два километра. На месте работали оперативные службы, о пострадавших информация не поступала.
До этого легковушка и мотоцикл столкнулись на внешней стороне 103-го километра МКАД. Движение в районе аварии было затруднено на три километра.
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