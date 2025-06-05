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05 июня, 21:28

Происшествия

Два человека пострадали при столкновении автомобилей в Сергиевом Посаде

Фото: телеграм-канал "Подмосковная полиция"

Два человека пострадали при столкновении автомобилей в Сергиевом Посаде. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления МВД России по Московской области.

По данным правоохранителей, ДТП произошло на проспекте Красной Армии. Водитель автомобиля Lada столкнулся с машиной Dodge. После этого последняя въехала в остановку общественного транспорта. 

Предварительно, в результате аварии травмы получили водитель Lada и пассажир иномарки. Сотрудники Госавтоинспекции выясняют детали произошедшего.

"По результатам проверки будет принято решение в установленном законом порядке", – говорится в сообщении.

Ранее в дагестанском Кизляре автомобиль на высокой скорости сбил 30-летнюю женщину с девятимесячным ребенком на руках. Как уточнили в ГАИ республики, виновником аварии оказался 21-летний житель Кизлярского района, управляющий Hyundai Solaris. В результате женщина и ее ребенок были госпитализированы.

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