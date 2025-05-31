Автомобиль и мотоцикл столкнулись на 103-м км МКАД

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Легковой автомобиль и мотоцикл столкнулись на внешней стороне 103-го километра МКАД, сообщает пресс-служба Дептранса.

"На месте работают оперативные службы города", – говорится в сообщении.

Движение в районе дорожного происшествия затруднено на 3 километра, поэтому граждан призвали искать пути для объезда. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.

В результате ДТП пострадал мотоциклист, его госпитализировали, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичной Госавтоинспекции.

Ранее дорожный инцидент произошел на внутренней стороне 97-го километра МКАД, в районе Метрогородка. Там столкнулись два автомобиля, из-за чего движение авто было временно перекрыто. В результате ДТП погиб 1 человек и еще 4 пострадали, рассказывали в МВД.

