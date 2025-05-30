30 мая, 04:34Транспорт
Восстановлено движение на внутренней стороне 97-го км МКАД
Фото: depositphotos/TakeArt
Движение автотранспорта на внутренней стороне 97-го километра МКАД, в районе Метрогородка, восстановлено, сообщает Дептранс Москвы.
Проезд транспорта на этом участке дороги был перекрыт из-за ДТП с участием двух автомобилей. На месте происшествия работали столичные оперативные службы.
Ранее водителей предупредили об изменении схемы движения транспорта в центре и на юго-западе Москвы из-за закрытия участка Калужско-Рижской линии метро от станции "Октябрьская" до "Новых Черемушек" по выходным с 31 мая по 1 июня и с 7 по 8 июня.
На Профсоюзной улице и проспекте 60-летия Октября введут выделенные полосы для городского транспорта перед пересечениями с улицами Вавилова, Дмитрия Ульянова, Гарибальди и Нахимовским проспектом.