Улицы в центре Москвы перекроют 1 июня

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30 мая, 04:34

Транспорт

Восстановлено движение на внутренней стороне 97-го км МКАД

Фото: depositphotos/TakeArt

Движение автотранспорта на внутренней стороне 97-го километра МКАД, в районе Метрогородка, восстановлено, сообщает Дептранс Москвы.

Проезд транспорта на этом участке дороги был перекрыт из-за ДТП с участием двух автомобилей. На месте происшествия работали столичные оперативные службы.

Ранее водителей предупредили об изменении схемы движения транспорта в центре и на юго-западе Москвы из-за закрытия участка Калужско-Рижской линии метро от станции "Октябрьская" до "Новых Черемушек" по выходным с 31 мая по 1 июня и с 7 по 8 июня.

На Профсоюзной улице и проспекте 60-летия Октября введут выделенные полосы для городского транспорта перед пересечениями с улицами Вавилова, Дмитрия Ульянова, Гарибальди и Нахимовским проспектом.

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