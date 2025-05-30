Движение на внутренней стороне 97-го км МКАД перекрыто из-за ДТП

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На внутренней стороне 97-го километра МКАД, в районе Метрогородка, произошла авария с участием двух автомобилей, сообщает Дептранс Москвы.

На данный момент движение автотранспорта в районе ДТП перекрыто. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.

Ранее несколько машин столкнулись в левой полосе Новорижского шоссе в столичном районе Кунцево. Движение было также затруднено.

Следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств после аварии в Подмосковье. Мужчина, находясь в нетрезвом состоянии за рулем Lada, не справился с управлением и съехал в кювет, после чего авто опрокинулось.