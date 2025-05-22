Поезда не будут ходить на участке оранжевой линии метро Москвы в июне

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Поезда не будут ходить на участке между станциями "Новые Черемушки" и "Октябрьская" Калужско-Рижской линии метро 31 мая – 1 июня и 7–8 июня. Об этом сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

Ограничения необходимы из-за строительства пересадки на будущую станцию "Академическая" Троицкой линии, пояснили в ведомстве.

Вдоль закрытого участка будут курсировать бесплатные автобусы КМ, также горожане могут построить альтернативные маршруты. Помимо этого, для пассажиров будет действовать бесплатный повторный вход в метрополитен на станциях "Октябрьская" Кольцевой линии, "Октябрьская" и "Новые Черемушки" Калужско-Рижской линии, "Площадь Гагарина" на МЦК.

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

"Во время ограничений на участке будут дежурить сотрудники ЦОМП. Они всегда подскажут, как добраться до нужной станции", – добавили в Дептрансе.

Ранее в столице закрылся выход № 2 на станции "Рижская" Калужско-Рижской и Большой кольцевой линий (БКЛ). Ограничения связаны со строительством трамвайного кольца. Москвичей и туристов призвали пользоваться другими выходами.

Строительные работы на трамвайной линии планируется завершить к концу 2025 года. Там уложат более 400 метров новых путей и обустроят остановку у входа на БКЛ с пересадкой на наземный транспорт.