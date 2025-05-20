Фото: пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

Финальный этап работ по восстановлению трамвайного движения на Трифоновской улице стартовал в Москве, строительство трамвайной линии до Рижской площади завершат к концу года. Об этом сообщила пресс-служба столичного Дептранса со ссылкой на заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.

В настоящее время специалисты строят новый участок на улице Гиляровского между Трифоновской улицей и Рижской площадью с разворотным кольцом у станции метро "Рижская". Там уложат свыше 400 метров новых путей и обустроят остановку у входа на Большую кольцевую линию (БКЛ) с пересадкой на наземный транспорт.

По данным транспортного ведомства, на пересечении Трифоновской улицы и улицы Гиляровского соединят новый участок с уже восстановленной линией.

"Мы реализуем один из важнейших проектов по развитию трамвайного движения. Восстановление линии на Трифоновской улице улучшит транспортную доступность для 70 тысяч человек, которые живут и работают в этом районе. Расширяем трамвайную сеть в соответствии с поручением Мэра Москвы Сергея Собянина", – заявил Ликсутов.

Также в Москву поставят 100 новых односекционных трамваев "Львенок-Москва". Половина трамваев будет поставлена в этом году, оставшиеся – в 2026-м. Благодаря этому в городе закончится обновление трамвайного парка.