Сергей Собянин рассказал о строительстве новой трамвайной линии

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Новая трамвайная линия на проспекте Академика Сахарова соединит существующие пути и свяжет между собой 19 районов Москвы. Об этом заявил Сергей Собянин.

"Продолжаем развивать трамвайную сеть Москвы. Приступили к большому сложному проекту", – уточнил мэр.

По его словам, линия улучшит транспортную доступность жителей и создаст новые маршруты. Один из них, например, будет создан соединением трамвайными путями Площади трех вокзалов с Павелецким вокзалом. Более того, продолжил градоначальник, в Москве появится дополнительная транспортная инфраструктура – трамвайные диаметры по типу центральных диаметров на железной дороге.

"Так что трамвай продолжает возрождаться и давать новые и новые варианты передвижения: комфортного, быстрого и практически бесшумного", – заключил Собянин.

Как добавили в пресс-службе мэра и правительства Москвы, новую линию на проспекте Академика Сахарова планируют построить до конца 2025 года. Она поспособствует созданию двух диаметральных трамвайных маршрутов общей протяженностью около 59 километров: № 39 – от станции метро "Университет" до станции Новогиреево МЦД и № 3 – от "Чертановской" до Метрогородка.

Для обслуживания новых маршрутов будут использоваться трехсекционные вагоны "Витязь-Москва" и односекционные вагоны нового поколения. Благодаря этим изменениям около 2 миллионов жителей ЮЗАО, ЮАО, ВАО и ЦАО смогут добираться до места назначения быстрее и комфортнее, а время в пути сократится примерно в 1,5 раза.

Вместе с тем в пресс-службе рассказали, что при строительстве трамвайной линии используется технология бесшовной укладки рельсов на усиленном монолитном фундаменте и специальные виброизолирующие маты, благодаря этому обеспечивается тихое и плавное движение трамваев.

Кроме того, параллельно линии идет реконструкция прилегающей улично-дорожной сети. Работы ведутся в районе примыкания улицы Маши Порываевой к Каланчевской улице и Комсомольской площади, а также на пересечении проспекта Академика Сахарова со Сретенским бульваром.

Сейчас на объекте задействованы 200 рабочих и 41 единица техники. При этом большая часть работ по перекладке и реконструкции подземных коммуникаций уже выполнена. Строители приступили к укладке трамвайных путей.

Ранее в Москве завершилась реконструкция старейшего трамвайного депо имени Апакова. Производительность труда там выросла более чем в 2 раза. Завершение работ на этом объекте дало старт реконструкции всех трамвайных депо столицы. Их планируется обновить до 2030 года.

