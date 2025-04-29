Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

29 апреля, 14:23

Мэр Москвы

Сергей Собянин рассказал о строительстве новой трамвайной линии

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Новая трамвайная линия на проспекте Академика Сахарова соединит существующие пути и свяжет между собой 19 районов Москвы. Об этом заявил Сергей Собянин.

"Продолжаем развивать трамвайную сеть Москвы. Приступили к большому сложному проекту", – уточнил мэр.

По его словам, линия улучшит транспортную доступность жителей и создаст новые маршруты. Один из них, например, будет создан соединением трамвайными путями Площади трех вокзалов с Павелецким вокзалом. Более того, продолжил градоначальник, в Москве появится дополнительная транспортная инфраструктура – трамвайные диаметры по типу центральных диаметров на железной дороге.

"Так что трамвай продолжает возрождаться и давать новые и новые варианты передвижения: комфортного, быстрого и практически бесшумного", – заключил Собянин.

Как добавили в пресс-службе мэра и правительства Москвы, новую линию на проспекте Академика Сахарова планируют построить до конца 2025 года. Она поспособствует созданию двух диаметральных трамвайных маршрутов общей протяженностью около 59 километров: № 39 – от станции метро "Университет" до станции Новогиреево МЦД и № 3 – от "Чертановской" до Метрогородка.

Для обслуживания новых маршрутов будут использоваться трехсекционные вагоны "Витязь-Москва" и односекционные вагоны нового поколения. Благодаря этим изменениям около 2 миллионов жителей ЮЗАО, ЮАО, ВАО и ЦАО смогут добираться до места назначения быстрее и комфортнее, а время в пути сократится примерно в 1,5 раза.

Вместе с тем в пресс-службе рассказали, что при строительстве трамвайной линии используется технология бесшовной укладки рельсов на усиленном монолитном фундаменте и специальные виброизолирующие маты, благодаря этому обеспечивается тихое и плавное движение трамваев.

Кроме того, параллельно линии идет реконструкция прилегающей улично-дорожной сети. Работы ведутся в районе примыкания улицы Маши Порываевой к Каланчевской улице и Комсомольской площади, а также на пересечении проспекта Академика Сахарова со Сретенским бульваром.

Сейчас на объекте задействованы 200 рабочих и 41 единица техники. При этом большая часть работ по перекладке и реконструкции подземных коммуникаций уже выполнена. Строители приступили к укладке трамвайных путей.

Ранее в Москве завершилась реконструкция старейшего трамвайного депо имени Апакова. Производительность труда там выросла более чем в 2 раза. Завершение работ на этом объекте дало старт реконструкции всех трамвайных депо столицы. Их планируется обновить до 2030 года.

Новую трамвайную линию проложат от Комсомольской площади до станции метро "Чистые пруды"

Читайте также


мэр Москвытранспортгород

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика