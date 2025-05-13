Собянин: в Москву поставят 100 новых односекционных трамваев "Львенок-Москва"

Фото: пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

В Москву поставят 100 новых односекционных трамваев "Львенок-Москва", заявил Сергей Собянин в телеграм-канале.

По словам главы города, половина трамваев будет поставлена в депо имени П. Л. Апакова в 2025-м, а в следующем году туда отправятся оставшиеся составы. Благодаря этой поставке в городе завершится обновление трамвайного парка.

"Львенок" будет рассчитан на перевозку до 150 пассажиров. Салон оборудуют 41 сидячим местом. Также в вагонах предусмотрят систему климат-контроля, мультимедийные экраны, порты для зарядки гаджетов, места для колясок и велосипедов.

"Новые трамваи оборудуют инновационной системой увеличенного автономного хода. Благодаря бортовой системе накопления электроэнергии они смогут ехать не меньше 4 километров без контактной сети, а в среднем – около 7 километров", – подчеркнул мэр.

Вагоны, поступившие в рамках новой поставки, будут использоваться для обновления подвижного состава, увеличения числа трамваев в парке, сокращения интервалов движения на существующих маршрутах и обслуживания новых строящихся линий.

Собянин отметил, что столичная трамвайная система пользуется большой популярностью: в рабочие дни совершается примерно 750 тысяч поездок, и число пассажиров постоянно увеличивается.

"Мы строим новые и возрождаем исторические маршруты. Сейчас прокладываем линию на проспекте Академика Сахарова, на Трифоновской улице восстанавливаем участок от улицы Образцова до Рижской площади", – подытожил градоначальник.

Новая трамвайная линия на проспекте Академика Сахарова соединит существующие пути и свяжет между собой 19 районов Москвы. Она улучшит транспортную доступность жителей и создаст новые маршруты. Один из них, например, будет создан соединением трамвайными путями Площади трех вокзалов с Павелецким вокзалом, обратил внимание Собянин.