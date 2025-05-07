Собянин: в этом году городской вокзал Москва-Сити МЦД-1 откроется для пассажиров

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В 2025 году городской вокзал Москва-Сити МЦД-1 откроется для пассажиров. Об этом сообщил Сергей Собянин в телеграм-канале.



По его словам, город совместно с РЖД достроит две пассажирские платформы и часть южного вестибюля. Также специалистам предстоит интегрировать их с МЦД-4. В настоящее время на платформах ведутся пусконаладочные и отделочные работы. Также проводится сборка инженерных систем.



Собянин отметил, что южный вестибюль готов на 85%. Сейчас специалисты делают выходы. Основную часть работ уже завершили. Всего на станции будет 2 вестибюля и 3 пассажирские платформы. Там также установят 14 эскалаторов и 10 лифтов.

Мэр подчеркнул, что особое внимание уделяется маломобильным пассажирам.

"Удобство пересадок и современные инженерные решения – приоритеты проекта", – говорится в его сообщении.



После окончания реконструкции в 2026 году городской вокзал станет пассажирским комплексом, который объединит МЦК, МЦД-1, МЦД-4, метро, а также аэроэкспрессы в аэропорт Шереметьево. Кроме того, вокзал улучшит связанность 5 районов: Пресненского, Хорошевского, Дорогомилово, Хорошёво-Мнёвники и Филевский Парк.

Ранее около станции МЦД Новогиреево открылась новая парковка на 77 мест, из которых 9 предназначены для людей с инвалидностью. Абонементными будут 30 парковочных мест, уточнил заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов. Такие автомобилисты смогут оставлять машины на закрытой оборудованной территории в любое время суток.

