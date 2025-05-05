Работу станций метро в центре Москвы ограничат 7 и 9 мая

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05 мая, 16:38

Транспорт

Парковка на 77 мест открылась около станции МЦД Новогиреево

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Новая парковка на 77 мест, из которых девять предназначены для людей с инвалидностью, открылась около станции МЦД Новогиреево. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Абонементными будут 30 парковочных мест, уточнил заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов. Автомобилисты, которые купят абонемент, смогут оставлять машины на закрытой оборудованной территории в любое время суток.

Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

Еще на 38 местах можно припарковаться бесплатно с помощью перехватывающего тарифа. Для этого нужно совершить не менее двух поездок на метро, МЦК или МЦД, при этом первая должна начинаться с ближайшей к парковке станции – МЦД Новогиреево.

Кроме того, на этих же местах стоимость парковки с 06:00 до 22:00 составит 50 рублей в час. С 22:00 до 06:00 – 50 рублей в час в течение первых двух часов, далее – бесплатно при непрерывном размещении.

Между тем в период майских праздников на пяти улицах Москвы усилят контроль за соблюдением правил остановки и стоянки.

Проверяющих станет больше около автовокзала на улице Дыбенко, возле многофункционального миграционного центра на Варшавском шоссе, на площади Тверская Застава, на площади Савеловского вокзала и на Комсомольской площади.

По словам Ликсутова, усиленный контроль за соблюдением ПДД помогает снизить число нарушений и уменьшить количество аварий.

Городские парковки будут бесплатными с 1 по 3 и с 8 по 10 мая в Москве

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