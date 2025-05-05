05 мая, 16:38Транспорт
Парковка на 77 мест открылась около станции МЦД Новогиреево
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Новая парковка на 77 мест, из которых девять предназначены для людей с инвалидностью, открылась около станции МЦД Новогиреево. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.
Абонементными будут 30 парковочных мест, уточнил заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов. Автомобилисты, которые купят абонемент, смогут оставлять машины на закрытой оборудованной территории в любое время суток.
Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"
Еще на 38 местах можно припарковаться бесплатно с помощью перехватывающего тарифа. Для этого нужно совершить не менее двух поездок на метро, МЦК или МЦД, при этом первая должна начинаться с ближайшей к парковке станции – МЦД Новогиреево.
Кроме того, на этих же местах стоимость парковки с 06:00 до 22:00 составит 50 рублей в час. С 22:00 до 06:00 – 50 рублей в час в течение первых двух часов, далее – бесплатно при непрерывном размещении.
Между тем в период майских праздников на пяти улицах Москвы усилят контроль за соблюдением правил остановки и стоянки.
Проверяющих станет больше около автовокзала на улице Дыбенко, возле многофункционального миграционного центра на Варшавском шоссе, на площади Тверская Застава, на площади Савеловского вокзала и на Комсомольской площади.
По словам Ликсутова, усиленный контроль за соблюдением ПДД помогает снизить число нарушений и уменьшить количество аварий.
Городские парковки будут бесплатными с 1 по 3 и с 8 по 10 мая в Москве