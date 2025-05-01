Контроль за соблюдением правил парковки усилят на пяти улицах Москвы в майские праздники

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В период майских праздников будет усилен контроль за соблюдением правил остановки и стоянки на пяти улицах Москвы, рассказал заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Отмечается, что инспекторы МАДИ усилят патрулирование в местах, где чаще всего водители паркуются под запрещающими знаками или на тротуарах. В частности, проверяющих появится больше:



у автовокзала на улице Дыбенко;

возле многофункционального миграционного центра на Варшавском шоссе;

на площади Тверская Застава;

на площади Савеловского вокзала;

на Комсомольской площади.

"Наша задача – сделать поездки по городу безопаснее по поручению мэра Москвы Сергея Собянина. Усиленный контроль за соблюдением ПДД помогает снизить количество нарушений и уменьшить число ДТП", – цитирует Ликсутова телеграм-канал Дептранса.

Вице-мэр призвал автомобилистов быть бдительными на дорогах, следовать правилам и проявлять вежливость по отношению к другим участникам движения.

При этом в честь праздников парковки в городе станут бесплатными с 1 по 3 и с 8 по 10 мая. В связи с этим водители смогут оставить свои автомобили на всех столичных улицах, в том числе на парковках с тарифами 380, 450 и 600 рублей в час и в зонах с динамическим тарифом. Однако парковки со шлагбаумом будут платными.

